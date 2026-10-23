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23.10.2026 07:01:06
Ausblick: Jiangzhong Pharmaceutical stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Jiangzhong Pharmaceutical wird am 24.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,284 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,260 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 0,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 785,4 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 792,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,49 CNY im Vergleich zu 1,43 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 4,21 Milliarden CNY, gegenüber 4,18 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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