Ausblick: Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute präsentiert am 29.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,131 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute ein EPS von 0,050 CNY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,10 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 34,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute einen Umsatz von 819,9 Millionen CNY eingefahren.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 0,374 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,340 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,23 Milliarden CNY, gegenüber 4,09 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch