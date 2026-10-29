Ausblick: JIANGSU LOPAL TECH gewährt Anlegern Blick in die Bücher

JIANGSU LOPAL TECH wird am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass JIANGSU LOPAL TECH für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,239 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 270,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 8,17 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,20 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,04 CNY je Aktie, gegenüber -0,250 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 22,96 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 8,91 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net