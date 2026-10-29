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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: JIANGSU LOPAL TECH gewährt Anlegern Blick in die Bücher
JIANGSU LOPAL TECH wird am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass JIANGSU LOPAL TECH für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,239 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 270,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 8,17 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,20 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,04 CNY je Aktie, gegenüber -0,250 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 22,96 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 8,91 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu JIANGSU LOPAL TECH Co Ltd Registered Shs -A-
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29.10.26
|Ausblick: JIANGSU LOPAL TECH gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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25.08.26
|Ausblick: JIANGSU LOPAL TECH vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu JIANGSU LOPAL TECH Co Ltd Registered Shs -A-
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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