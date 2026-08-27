Ausblick: Jiangsu Guomao Reducer A präsentiert Quartalsergebnisse

Jiangsu Guomao Reducer A wird am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,112 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Guomao Reducer A 0,090 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 10,51 Prozent auf 760,2 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 687,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,542 CNY, gegenüber 0,360 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 3,05 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,64 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch