Ausblick: Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock A präsentiert am 31.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,327 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,130 CNY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 40,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 8,85 Milliarden CNY gegenüber 6,29 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,23 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,560 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 31,68 Milliarden CNY, gegenüber 26,29 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net