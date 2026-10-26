|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Jiangsu Cnano Technology A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Jiangsu Cnano Technology A wird sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,350 CNY gegenüber 0,220 CNY im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Jiangsu Cnano Technology A nach der Prognose von 1 Analyst 537,6 Millionen CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 54,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 347,3 Millionen CNY umgesetzt worden.
7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,10 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,630 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,88 Milliarden CNY, gegenüber 1,29 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Jiangsu Cnano Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Jiangsu Cnano Technology A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
12.10.26
|Erste Schätzungen: Jiangsu Cnano Technology A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Jiangsu Cnano Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: SMI fester erwartet -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften mit kleinen Gewinnen in den Montagshandel starten. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.