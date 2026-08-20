Ausblick: Jiangsu Changjiang Electronics Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jiangsu Changjiang Electronics Technology präsentiert am 21.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,290 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 93,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,150 CNY je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 10,70 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 15,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,27 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,29 CNY im Vergleich zu 0,870 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 44,77 Milliarden CNY, gegenüber 38,83 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch