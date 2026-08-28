Jiangsu Boqian New Materials Stock a Aktie 58397992 / CNE100005568
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28.08.2026 07:01:06
Ausblick: Jiangsu Boqian New Materials Stock A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Jiangsu Boqian New Materials Stock A wird am 29.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,587 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 166,82 Prozent erhöht. Damals waren 0,220 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 549,8 Millionen CNY – ein Plus von 104,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jiangsu Boqian New Materials Stock A 268,7 Millionen CNY erwirtschaften konnte.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,23 CNY je Aktie, gegenüber 0,840 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 2,25 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 1,15 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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