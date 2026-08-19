Ausblick: Jiang Su Etern gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Jiang Su Etern äussert sich am 20.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,175 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 775,00 Prozent erhöht. Damals waren 0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 78,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 2,46 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,38 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,886 CNY im Vergleich zu 0,160 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 8,23 Milliarden CNY, gegenüber 5,28 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch