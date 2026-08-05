JFrog Aktie 56801627 / IL0011684185
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: JFrog zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
JFrog wird sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.
22 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,241 USD gegenüber -0,190 USD im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll JFrog im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 155,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 20 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 127,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 22,33 Prozent gesteigert.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,954 USD aus. Im Vorjahr waren -0,620 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 21 Analysten im Durchschnitt 632,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 531,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu JFrog Ltd. Registered Shs
|
05.08.26
|Ausblick: JFrog zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: JFrog informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: JFrog legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: JFrog verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: JFrog informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu JFrog Ltd. Registered Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen finden keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.