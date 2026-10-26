Ausblick: JetBlue Airways legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

JetBlue Airways veröffentlicht am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,544 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte JetBlue Airways noch -0,390 USD je Aktie verloren.

13 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 21,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,32 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei JetBlue Airways für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,83 Milliarden USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -2,760 USD je Aktie, gegenüber -1,660 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 10,47 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 9,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch