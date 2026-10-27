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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Jeronimo Martins SGPS veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Jeronimo Martins SGPS wird am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,320 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Jeronimo Martins SGPS einen Gewinn von 0,340 EUR je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal soll Jeronimo Martins SGPS nach den Prognosen von 12 Analysten 9,49 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,14 Milliarden EUR umgesetzt worden.
Die Prognosen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,09 EUR, gegenüber 1,03 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 21 Analysten durchschnittlich 37,83 Milliarden EUR im Vergleich zu 35,99 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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