Ausblick: JELD-WEN veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

JELD-WEN wird am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,046 USD gegenüber -4,300 USD im Vorjahresquartal.

JELD-WEN soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 804,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 809,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,717 USD je Aktie, gegenüber -7,290 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 3,14 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net