JD.com Aktie 23606196 / US47215P1066
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: JDcom zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
JDcom gibt am 13.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 17 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 5,61 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei JDcom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,580 USD in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 25 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 342,33 Milliarden CNY für JDcom, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 49,31 Milliarden USD erzielt wurde.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 34 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 21,71 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 1,79 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 39 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.365,13 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 182,11 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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