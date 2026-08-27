Ausblick: Jason Furniture (Hangzhou) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Jason Furniture (Hangzhou) wird am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,592 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 4,52 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,620 CNY je Aktie erzielt worden waren.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 5,07 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 3,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,89 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,40 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,20 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 20,98 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 19,98 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch