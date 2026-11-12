|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.11.2026 07:01:06
Ausblick: JAPAN POST stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
JAPAN POST veröffentlicht am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 34,83 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 37,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem JAPAN POST 25,25 JPY je Aktie vermeldete.
Das vergangene Quartal soll JAPAN POST mit einem Umsatz von insgesamt 2.529,11 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.827,89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 10,57 Prozent verringert.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 157,09 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 129,14 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 11.599,68 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 11.226,24 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu JAPAN POST HOLDINGS Co.,Ltd.
|
12.11.26
|Ausblick: JAPAN POST stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.10.26
|Erste Schätzungen: JAPAN POST veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.26
|Ausblick: JAPAN POST zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.26
|Erste Schätzungen: JAPAN POST legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
14.05.26
|Ausblick: JAPAN POST präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu JAPAN POST HOLDINGS Co.,Ltd.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt im Freitagshandel nach, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.