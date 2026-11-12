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12.11.2026 07:01:06
Ausblick: JAPAN POST BANK veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
JAPAN POST BANK wird am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 49,78 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte JAPAN POST BANK 37,92 JPY je Aktie eingenommen.
1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 419,56 Milliarden JPY gegenüber 622,88 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 32,64 Prozent.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 193,32 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 147,10 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 1.775,69 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 2.746,35 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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