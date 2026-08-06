Ausblick: JAPAN MATERIAL stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

JAPAN MATERIAL wird am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 26,69 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 20,78 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 12,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 14,97 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 13,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 109,14 JPY aus. Im Vorjahr waren 103,07 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 62,92 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 57,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch