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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Japan Aviation Electronics Industry legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Japan Aviation Electronics Industry wird am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 31,75 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Japan Aviation Electronics Industry noch ein Gewinn pro Aktie von 33,53 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Japan Aviation Electronics Industry 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 63,10 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Japan Aviation Electronics Industry 58,84 Milliarden JPY umsetzen können.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 109,32 JPY, gegenüber 104,87 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 244,08 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 227,87 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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