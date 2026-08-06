Japan Airport Terminal Aktie 779628 / JP3699400002
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Japan Airport Terminal gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Japan Airport Terminal gibt am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 82,12 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Japan Airport Terminal 67,51 JPY je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 73,43 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 6,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Japan Airport Terminal einen Umsatz von 69,00 Milliarden JPY eingefahren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 275,96 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 313,95 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 299,03 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 289,82 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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