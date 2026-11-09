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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Janus Parent legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Janus Parent äussert sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,178 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Janus Parent 0,110 USD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll Janus Parent nach den Prognosen von 5 Analysten 235,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 219,3 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,553 USD, gegenüber 0,380 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 930,7 Millionen USD im Vergleich zu 884,2 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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