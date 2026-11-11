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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Janover zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Janover wird am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst schätzt, dass Janover für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,170 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,83 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 4,6 Millionen USD aus – eine Minderung von 0,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Janover einen Umsatz von 4,6 Millionen USD eingefahren.
Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -3,070 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -4,000 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 16,7 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 11,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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