Janover Aktie 141024942 / US47100L3015
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Janover stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Janover wird am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,335 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Janover in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,62 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 2,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -3,395 USD je Aktie, gegenüber -4,000 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 10,1 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 11,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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