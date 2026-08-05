James Hardie Industries Aktie 1303670 / AU000000JHX1
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: James Hardie Industries präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
James Hardie Industries lädt am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
15 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,323 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,230 AUD erwirtschaftet worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 14 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,41 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,40 Milliarden AUD erzielt wurde.
Der Ausblick von 21 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,25 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,290 AUD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 21 Analysten auf durchschnittlich 5,51 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,32 Milliarden AUD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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