James Hardie Industries Aktie 12876743 / IE000R94NGM2
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: James Hardie Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
James Hardie Industries lädt am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,323 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 56,40 Prozent auf 1,41 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte James Hardie Industries noch 899,9 Millionen USD umgesetzt.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,25 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,190 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,52 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,84 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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