Jakks Pacific Aktie 55995122 / US47012E4035
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Jakks Pacific präsentiert Quartalsergebnisse
Jakks Pacific öffnet am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,34 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Jakks Pacific 1,74 USD je Aktie eingenommen.
Jakks Pacific soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 226,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 211,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,99 USD aus. Im Vorjahr waren 0,860 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 599,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 570,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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