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22.11.2026 07:01:06
Ausblick: Jacobs Solutions stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Jacobs Solutions wird am 23.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,12 USD aus. Im letzten Jahr hatte Jacobs Solutions einen Gewinn von 0,920 USD je Aktie eingefahren.
9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 19,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,15 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Jacobs Solutions für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,55 Milliarden USD aus.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,25 USD im Vergleich zu 2,38 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 9,55 Milliarden USD, gegenüber 12,02 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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