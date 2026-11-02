Ausblick: Jack Henry Associates stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jack Henry Associates wird am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 20 Analysten von einem Gewinn von 2,07 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,97 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 16 Analysten von einem Zuwachs von 6,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 685,5 Millionen USD gegenüber 644,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 21 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 7,37 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,98 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,69 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net