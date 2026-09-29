Jabil Circuit Aktie 71588 / US4663131039
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29.09.2026 07:01:06
Ausblick: Jabil Circuit öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Jabil Circuit wird am 30.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.08.2026 abgelaufen ist.
10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,07 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 104,52 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,99 USD je Aktie erzielt worden waren.
Jabil Circuit soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,71 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
11 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 12,77 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 5,92 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 35,05 Milliarden USD, gegenüber 29,80 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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