Ausblick: J2 Global legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

J2 Global öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass J2 Global im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,090 USD je Aktie gewesen.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 18,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 363,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 295,3 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,11 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,15 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 1,19 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net