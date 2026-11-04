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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: J2 Global legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
J2 Global öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass J2 Global im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,090 USD je Aktie gewesen.
6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 18,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 363,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 295,3 Millionen USD aus.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,11 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,15 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 1,19 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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05.08.26
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06.05.26
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Analysen zu J2 Global Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der Schweizer Aktienmarkt dürfte mit Gewinnen starten. Auch am deutsche Aktienmarkt prägen vorbörslich Aufschläge das Bild. In Asien prägen stellenweise kräftige Verluste das Bild - Hongkong bildet eine Ausnahme.