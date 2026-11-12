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12.11.2026 07:01:06
Ausblick: J Kumar Infraprojects stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
J Kumar Infraprojects lädt am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 11,50 INR je Aktie gegenüber 11,97 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,43 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei J Kumar Infraprojects für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 14,80 Milliarden INR aus.
6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 58,00 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 51,13 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 64,51 Milliarden INR, gegenüber 57,23 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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