J Kumar Infraprojects Aktie 30410037 / INE576I01022
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: J Kumar Infraprojects legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
J Kumar Infraprojects wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 13,50 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte J Kumar Infraprojects 13,67 INR je Aktie erwirtschaftet.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 14,84 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 15,45 Milliarden INR aus.
5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 58,82 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 51,13 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 64,83 Milliarden INR, gegenüber 57,23 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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