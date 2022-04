Ausblick: J FRONT RETAILING stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

J FRONT RETAILING lädt am 12.04.2022 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 28.02.2022 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -7,500 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -40,330 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 105,03 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 18,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,39 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,85 JPY aus, während im Fiskalvorjahr -100,030 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 342,40 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 319,08 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.ch