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17.11.2026 07:01:06
Ausblick: J&J Snack Foods veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
J&J Snack Foods öffnet am 18.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,23 USD je Aktie gegenüber 0,580 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 410,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 399,2 Millionen USD aus.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,91 USD je Aktie, gegenüber 3,36 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,51 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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Nachrichten zu J&J Snack Foods CorpShs
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07:01
|Ausblick: J&J Snack Foods veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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03.11.26
|Erste Schätzungen: J&J Snack Foods zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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21.07.26
|Erste Schätzungen: J&J Snack Foods legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu J&J Snack Foods CorpShs
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
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