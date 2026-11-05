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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Iyogin stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Iyogin veröffentlicht am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 93,54 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Iyogin noch 42,49 JPY je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Iyogin in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 32,60 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 34,60 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 51,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 316,49 JPY aus. Im Vorjahr waren 253,96 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 145,50 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 231,73 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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