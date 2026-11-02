Ausblick: Ivanhoe Mines legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ivanhoe Mines stellt am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,070 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ivanhoe Mines noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 CAD in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 5 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 274,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 178,2 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,158 USD, gegenüber 0,270 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 837,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 617,1 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net