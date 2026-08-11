Ituran Location and Control LtdSHS Aktie 927803 / IL0010818685
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Ituran Location and Control zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ituran Location and Control wird am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,870 USD. Dies würde einem Zuwachs von 29,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Ituran Location and Control 0,670 USD je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 99,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 15,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 86,8 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,53 USD, gegenüber 2,92 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 409,3 Millionen USD im Vergleich zu 359,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ituran Location and Control LtdSHS
|
07:01
|Ausblick: Ituran Location and Control zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.07.26
|Erste Schätzungen: Ituran Location and Control gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
25.05.26
|Ausblick: Ituran Location and Control präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.05.26
|Erste Schätzungen: Ituran Location and Control stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
04.03.26
|Ausblick: Ituran Location and Control stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
18.02.26
|Erste Schätzungen: Ituran Location and Control vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Ituran Location and Control LtdSHS
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise als Belastungsfaktor: SMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.