Ausblick: Ituran Location and Control zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ituran Location and Control wird am 07.03.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,460 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 39,39 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,330 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ituran Location and Control in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,09 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 70,0 Millionen USD im Vergleich zu 63,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,70 USD, gegenüber 0,770 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 270,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 245,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch