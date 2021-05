Ausblick: Ituran Location and Control stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ituran Location and Control lässt sich am 25.05.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ituran Location and Control die Bilanz zum am 31.03.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,380 USD je Aktie gegenüber 0,310 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 5,44 Prozent auf 64,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Ituran Location and Control noch 68,4 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,67 USD aus. Im Vorjahr waren 0,770 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 271,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 245,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch