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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: ITT zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
ITT wird am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,08 USD aus. Im letzten Jahr hatte ITT einen Gewinn von 1,62 USD je Aktie eingefahren.
ITT soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,42 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 41,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 999,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,26 USD im Vergleich zu 6,11 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 5,53 Milliarden USD, gegenüber 3,94 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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