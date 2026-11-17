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17.11.2026 07:01:06
Ausblick: Ithaca Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ithaca Energy präsentiert am 18.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,070 USD aus. Im letzten Jahr hatte Ithaca Energy einen Gewinn von 0,040 GBP je Aktie eingefahren.
Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,02 Milliarden USD betragen, verglichen mit 515,9 Millionen GBP im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,276 USD, gegenüber -0,040 GBP je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 3,60 Milliarden USD im Vergleich zu 2,20 Milliarden GBP im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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