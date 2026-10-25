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25.10.2026 07:01:06
Ausblick: ITC Hotels stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
ITC Hotels präsentiert am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,897 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,640 INR erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 16,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 9,75 Milliarden INR gegenüber 8,39 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,78 INR im Vergleich zu 3,92 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 46,17 Milliarden INR, gegenüber 41,39 Milliarden INR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu ITC Hotels Ltd Regsitered Shs
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07:01
|Ausblick: ITC Hotels stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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14.05.26
|Ausblick: ITC Hotels verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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