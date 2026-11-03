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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Itafos zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Itafos wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,260 CAD je Aktie erzielt worden.
Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 175,3 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 210,5 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,005 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,840 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 632,2 Millionen USD, gegenüber 779,7 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
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Nachrichten zu Itafos Inc Registered Shs
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07:01
|Ausblick: Itafos zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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04.08.26
|Ausblick: Itafos präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Itafos Inc Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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