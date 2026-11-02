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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: ITAB Shop Concept Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
ITAB Shop Concept Registered wird am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,233 SEK gegenüber 0,360 SEK im Vorjahresquartal.
3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 3,27 Milliarden SEK – das würde einem Abschlag von 0,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,30 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,33 SEK, gegenüber 0,510 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 12,97 Milliarden SEK im Vergleich zu 12,78 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu ITAB Shop Concept AB Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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