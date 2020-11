Ausblick: IT stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

IT stellt am 10.11.2020 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2020 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 34,38 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 20,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 28,45 JPY erwirtschaftet wurden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 6,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 115,31 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 108,35 Milliarden JPY aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 118,78 JPY, gegenüber 116,78 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 440,53 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 443,72 Milliarden JPY generiert worden waren.

