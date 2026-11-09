Ausblick: Issuer Direct verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Issuer Direct wird am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,120 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Issuer Direct -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Issuer Direct für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,8 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,445 USD, gegenüber 1,11 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 22,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 22,6 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net