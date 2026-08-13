Israel Discount Bank Aktie 757798 / IL0006912120
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13.08.2026 07:01:06
Ausblick: Israel Discount Bank gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Israel Discount Bank wird am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 1,19 ILS je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Israel Discount Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,900 ILS in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Israel Discount Bank in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 71,05 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 3,22 Milliarden ILS. Im Vorjahresviertel waren noch 11,12 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,58 ILS je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,36 ILS je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 15,31 Milliarden ILS, gegenüber 31,03 Milliarden ILS im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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