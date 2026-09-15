Ispire Technology Aktie 124868721 / US46501C1009
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15.09.2026 07:01:06
Ausblick: Ispire Technology vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Ispire Technology äussert sich am 16.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,010 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ispire Technology -0,260 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 5,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 21,3 Millionen USD gegenüber 20,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,130 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,690 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 90,7 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 127,5 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.ch
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