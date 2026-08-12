Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’814 0.0%  DAX 26’346 -0.2%  Euro 0.9369 0.1%  EStoxx50 6’533 -0.3%  Gold 4’420 1.2%  Bitcoin 51’501 -0.1%  Dollar 0.8123 0.2%  Öl 88.7 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
AMD oder Intel? Bei dieser KI-Aktie könnte bis 2027 deutlich mehr drin sein
Ausblick: Virgin Galactic vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
TKMS-Aktie springt hoch: Prognose erhöht - deutlich stärkeres Wachstum erwartet
Siemens-Energy-Aktie vor neuem Schub? Zwei Signale machen Anlegern Hoffnung
SGKB-Aktie schwächer: St. Galler Kantonalbank steigert Halbjahresgewinn
Suche...

Isetan Mitsukoshi Holdings Aktie 3358594 / JP3894900004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.08.2026 07:01:06

Ausblick: Isetan Mitsukoshi mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Isetan Mitsukoshi Holdings
20.00 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

Isetan Mitsukoshi wird am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 38,95 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 51,86 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 128,15 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 3,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 124,19 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 180,52 JPY im Vergleich zu 213,96 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 564,31 Milliarden JPY, gegenüber 545,63 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!