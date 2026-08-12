Ausblick: Isetan Mitsukoshi mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Isetan Mitsukoshi wird am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 38,95 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 51,86 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 128,15 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 3,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 124,19 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 180,52 JPY im Vergleich zu 213,96 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 564,31 Milliarden JPY, gegenüber 545,63 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch