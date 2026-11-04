Ausblick: Ironwood Pharmaceuticals A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ironwood Pharmaceuticals A öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,323 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,230 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,70 Prozent auf 120,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Ironwood Pharmaceuticals A noch 122,1 Millionen USD umgesetzt.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,22 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 466,6 Millionen USD, gegenüber 296,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net