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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Ironwood Pharmaceuticals A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ironwood Pharmaceuticals A öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,323 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,230 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,70 Prozent auf 120,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Ironwood Pharmaceuticals A noch 122,1 Millionen USD umgesetzt.
3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,22 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 466,6 Millionen USD, gegenüber 296,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Ironwood Pharmaceuticals Inc (A)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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